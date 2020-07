Adelina Pestrițu, mesaj-surpriză la un an de la cununia cu Virgil Șteblea! Gestul făcut în public de soțul vedetei a atras atenția tuturor

12:50

Dacă în 2020 culoarea anului a fost albastrul clasic, în 2021 a venit rândul unei alte nuanţe de albastru. Conform experţilor în modă, culoarea anului 2021 va fi Aqua. Care este, de fapt, culoarea anului 2021 Aqua este numele unei culori aproape identice cu cea a albastrului deschis al oceanelor. Specialiştii în cromatică o consideră […] The post Care este culoarea anului 2021? Aceasta e nuanţa care va fi la modă anul viitor appeared first on Cancan.ro.