Noua stea irlandeză: Eve Hewson, fiica lui Bono de la U2. "Adesea, oamenii au aşteptări mici de la mine. Cred că sunt doar fata lu' tata!"

Are 1,55 metri, 28 de ani şi câteva roluri interesante la activ. Iar personajul care o aduce acum în faţă este Anna Wetherell, din serialul de pe HBO Go, The Luminaries. Acum, Eve trăieşte retrasă la Dublin, alături de părinţii ei, pe perioada pandemiei.

