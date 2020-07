FIFA 20 reinventează regulile! Eroare incredibilă într-un meci: schimb de roluri între un portar și un jucător

22:50

CS Universitatea Craiova s-a impus în deplasarea de la Mediaș, scor 2-1, și a ajuns pe primul loc în Liga 1. Cristiano Bergodi (55 de ani) are victorii pe linie de la revenirea în Liga 1, dar nu e pe deplin mulțumit de jocul formației sale. Vezi AICI clasamentul din Liga 1„Nu am început bine meciul. Chiar dacă nu am jucat total în unele momente, am avut ocaziile noastre bune, foarte bune. ...