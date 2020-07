Cum se face îngheţata de casă? Cele mai simple reţete special pentru vară

22:40

Raed Arafat și directorul general adjunct din Ministerul Sănătății au semnat actul care suspendă temporar izolarea și carantinarea în Capitală. ”Având în vedere publicarea deciziei Curții Constituționale a României nr. 458 din 25.06.2020, în Monitorul Oficial, partea 1, nr. 591 din 02.07.2020 prin care s-a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 alin(2), teza 2 […] The post Izolarea și carantinarea au fost supendate temporar în Capitală appeared first on Cancan.ro.