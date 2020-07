Ce mai face Ana Maria Pantaze, la un an de când a câştigat Românii au Talent. „Croitoreasa” vinde acum „visuri la cornete”

23:30

Împăcarea anului s-a produs! Ion Pârnică, cunoscut drept “Oneaţă” sau “Regele barbutului”, și celebrul Adrian Minune și-au dat mâna și au reluat legătura. “Minunea” a avut loc la o nuntă, unde cei doi au fost invitați, ocazie cu care au îngropat securea războiului. CANCAN.RO vă prezintă în exclusivitate toate detaliile, dar și declarații în premieră. […] The post “Regele barbutului” a făcut pace cu Adrian Minune. “Ne-am pupat și am băut până…” appeared first on Cancan.ro.