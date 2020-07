Cum își alegea „victimele” cel mai mare falsificator de bani de plastic din lume. A încercat să își „scoată” iubita, dar ea le-a povestit totul anchetatorilor

12:00

O sosie a portughezului a primit o ofertă să joace în filme porno, interpretând chiar rolul lui CR7. Paulo Roberto, 23 de ani, este din Brazilia și a căpătat popularitate pe social media odată cu asemănarea izbitoare avută cu Cristiano Ronaldo. Cele mai tari bilete de pariuri, analize, oferte, cote și pronosticuri le găsiți zilnic […] The post Sosia lui Cristiano Ronaldo a primit o ofertă de a juca în filme porno, chiar rolul portughezului! appeared first on Cancan.ro.