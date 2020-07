Emoții pentru Real Madrid! Liderul din La Liga, fără 2 titulari în partida de la Bilbao

17:40

Remus Dinu îl are invitat la GSP Live, de la 19:30, pe fostul atacant al celor de la Rapid București și ASA Târgu Mureș, Andrei Ciolacu (27 de ani), în prezent liber de contract.FCSB și FC Botoșani se întânlnesc în duelul pentru Europa League, iar noi vom discuta, la GSP Live, despre echipele de start, conferințele celor doi antrenori, dar și cine are prima șansă în această partidă, mai ales că FCSB are returul Cupei României, miercuri, cu Dinamo. ...