VIDEO / Cum l-a luat Vulpița de la Acces Direct la mișto pe Viorel. L-a făcut de râs în fața tuturor

13:00

Înghețata de casă, mai ales când este vară, nu ar trebui să lipsească din frigiderul niciunui român. În continuare, vă prezentăm două dintre cele mai simple rețete special pentru acest anotimp. VEZI AICI: TOPUL VEDETELOR PE CARE LE-AM PRINS CU ÎNGHEȚATA ÎN GURĂ! CUM ȘI-AU ARĂTAT “ABILITĂȚILE” ANTONIA, DANIELA CRUDU, RAMONA GABOR ȘI… Ambele rețete […] The post Cum se face îngheţata de casă? Cele mai simple reţete special pentru vară appeared first on Cancan.ro.