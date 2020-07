Ruby, ironizată de fani după ce a colaborat cu Florin Salam și Costi Ioniță: „Dacă nu poți să-i învingi în trending, cânți cu ei”

13:30

La o zi după ce paparazzii noștri au surprins revenirea fostei asistente TV la „Acces Direct”, Emily Burghelea a spus adevărul despre întoarcerea la emisiune. După ce v-am prezentat, în exclusivitate, fotografii cu „descinderea” lui Emily la studioul unde se filmează „Acces Direct”, iată că blondina a decis să facă lumină în privința revenirii la […] The post Emily Burghelea, adevărul despre revenirea la „Acces Direct”! Ce spune fosta asistentă TV appeared first on Cancan.ro.