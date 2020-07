Jador a dat lovitura! Cum sună melodia pe care manelistul a lansat-o alături de Costi Ioniță

15:20

Showbizul de peste Ocean este în doliu, după un legendar star TV din SUA a murit. Bărbatul a deținut mai multe recorduri Guinness. Hugh Downs, un legendar prezentator de televiziune al posturilor NBC și ABC, precum și în cadrul unor emisiuni de divertisment precum “Concentration”, a murit, joi, la reşedința sa din Scottsdale, Arizona. Nepoata […] The post Doliu în showbizul de peste Ocean! Un legendar star TV din SUA a murit appeared first on Cancan.ro.