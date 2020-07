Fiul lui “Mr. Cash” s-a vindecat după “divorț”. Și-a luat prietenii și a plecat într-o vacanță în…

16:30

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Rafael și Vulpița fac bani pe bandă rulantă încă de când au scos pe piața muzicală prima lor melodie. Cu toate acestea, surpriza constă în sumele colosale pe care le încasează cei doi, pentru performanța lor artistică. Rafaelo și Vulpița au rupt toate topurile muzicale, așa […] The post Pur și simplu incredibil! Câți bani au făcut Rafaelo și Vulpița, cu noua melodie, în doar două săptămâni appeared first on Cancan.ro.