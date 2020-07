Rezultate FINALE Bacalaureat 2020. Notele după contestații la examenul maturității

18:40

În urmă cu mai bine de doi ani, Geanina și Costas au venit la Insula Iubirii pentru a-și testa relația de cuplu. Au avut un parcurs plin cu de toate, s-au despărțit și s-au împăcat din nou, iar acum sunt căsătoriți și au adus pe lume un băiețel. Geanina de la Insula Iubirii s-a numărat […]