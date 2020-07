Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean, și familia sa, testați pozitiv cu COVID-19

Prefectul judeţului Cluj, Mircea Abrudean, şi familia acestuia, inclusiv un băiețel în vârstă de doar 9 luni, sunt infectați cu coronavirus, informează Agerpres. „În cursul serii de 3 iulie, am fost cu băieţelul nostru de 9 luni la UPU Pediatrie, pentru că avea febră, care am crezut iniţial că are legătură cu ieşitul dinţişorilor. După […]

