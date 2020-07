Membru PNL, amenințări la adresa unui manager de spital: ”Mă duc până la Orban”

00:30

Calendar ortodox 5 iulie. Sfantul Atanasie s-a nascut in Trapezunt, din parinti crestini. Ramas orfan la o varsta frageda, a fost crescut de un ofiter. Pe cand era copil, isi conducea prietenii in padure sau in apropierea unei pesteri si juca rolul de egumen. Acest lucru a fost o prorocie, caci mai tarziu avea sa ajunga staret.