Lovitură pentru Putin. Letonia a interzis canalul de propagandă al liderului de la Kremlin

20:40

Nicio zi fără Vulpița! Veronicăi Stegaru nu i-a ajuns celebritatea de la Acces Direct, așa că și-a dorit foarte mult să fie populară și în mediul online. Una peste alta, Vulpița s-a apucat, de ceva timp, de vloguri. Dar nu orice vloguri, ci unele dintre cele mai ciudate din câte există. Vulpița a devenit celebră […] The post VIDEO / Cum l-a luat Vulpița de la Acces Direct la mișto pe Viorel. L-a făcut de râs în fața tuturor appeared first on Cancan.ro.