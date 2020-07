Cu ce sechele a rămas, de fapt, Michael Schumacher după accidentul de schi! 

22:20

Tace și le face! Jador le-a făcut o surpriză de proporții fanilor săi, după ce a lansat cea mai tare piesă care va rupe topurile în această vară! Mai exact, manelistul a colaborat cu nimeni altul decât Costi Ioniță, iar ceea ce a ieșit a ajuns, în numai câteva ore, locul 3 în trendingul de […] The post Jador a dat lovitura! Cum sună melodia pe care manelistul a lansat-o alături de Costi Ioniță appeared first on Cancan.ro.