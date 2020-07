Bilanţ tragic: De ce România conduce în topul negru european al deceselor pe şosele

România se menţine pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul deceselor cauzate de accidentele rutiere, cu aproape 2.000 de morţi şi peste 30.000 de răniţi – o adevărată tragedie naţională, repetată an de an, sub privirile indiferente ale politicienilor.

