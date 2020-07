Elena Gheorghe, afectată de perioada de izolare. “Trei luni de zile nu…” Ce a pățit artista

23:00

La data de 03 iulie a.c., 105 polițiști ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București împreună cu specialiști din cadrul altor instituții au descoperit nereguli la mai multe cluburi, terase, baruri și restaurante din Capitală, iar ca urmare a acțiunii desfășurate au fost aplicate amenzi în valoare totală de peste 174.800 de lei. De […] The post Amenzi usturătoare în Capitală! Oamenii legii au descoperit mai multe nereguli appeared first on Cancan.ro.