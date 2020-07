Petrecere de fițe în familia lui Florin Salam! Betty Stoian i-a tăiat moțul micuțului Matthias, într-un decor de poveste

10:20

Rezultatele finale la examenul de bacalaureat 2020 vor fi anunțate astăzi. Elevii care au dat Bac-ul așteaptă să afle ce note au primit după contestații. Rezultatele finale la Bacalaureat 2020, după rezolvarea contestațiilor, sunt afișate astăzi pe bacalaureat.edu.ro, în format anonimizat. Fiecare candidat de la examen a primit anterior afișării rezultatelor codul specific. „Am ales […] The post Rezultate FINALE Bacalaureat 2020. Notele după contestații la examenul maturității appeared first on Cancan.ro.