Nelu Tătaru, anunț îngrijorător! S-a făcut o greșeală enormă, iar numărul infectărilor cu COVID-19 ar putea să sară în aer

Finațatorul FC Botoșani, Valeriu Iftime, s-a declarat mulțumit de remiza pe care echipa pregătită de Marisu Croitoru a obținut-o pe „Național Arena" cu FCSB, scor 1-1. „Sunt mulțumit de rezultat. FCSB este o echipă bună, au vrut mult, aveau nevoie de victorie. Botoșaniul devine o echipă care contează în fotbalul nostru și deja lumea trebuie […]