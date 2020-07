Grecia își închide frontierele pentru cetățenii sârbi, din cauza numărului mare de coronavirus din țară

12:40

Diana Senteș le-a declarat război femeilor care alăptează în pubic. Vedeta nu le înțelege pe mamele care apelează la acest gest, care în opinia ei este revoltător. VEZI AICI: CRISTINA ŞIŞCANU S-A FILMAT ÎN TIMP CE-ŞI ALĂPTA FETIŢA! VIDEO EXPLICIT! REACŢIA FANILOR: „CÂT TIMP AI DE GÂND SĂ…” Diana Senteș este antrenoare de fitness, iar […] The post Diana Senteș, fosta iubită a lui Dani Oțil, le distruge pe femeile care alăptează în public. “Sânii trebuie să îi vadă doar iubi! Vreți să vă despuiați și…” appeared first on Cancan.ro.