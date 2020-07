Incredibil! Cum se apără un indian de coronavirus. A plătit mii de dolari pentru…

13:10

Un expert în meterologie a dezbătut subiectul efectelor negative ale caniculei. Bogdan Antonescu a explicat în detaliu cum se manifestă disconfortul termic. Specialist în fenomene meteo extreme a spus, la Digi 24, că în prezent sistăm la o intensificare a fenomenelor extreme, iar numărul de ore din timpul anului cu stres termic generat de căldură