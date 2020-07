VIDEO / Oana și Viorel Lis, moment emoționant pe malul mării: „La început, nu credeam nici eu, nici lumea că vom fi 20 de ani împreună”

14:00

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a luat decizia de a opri studiile clinice pentru unul din tratamentele pentru coronavirus. Iată de ce s-a luat această hotărâre îngrijorătoare. Cercetătorii care au efectuat studiile clinice referitoare la folosirea hidroxiclorochină și a lopinavir sauritonavir pentru tratarea pacienților cu coronavirus au ajuns la concluzii îngrijorătoare. Acest tratament este ineficient […]