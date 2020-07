Bernie Ecclestone șochează! „Vreau să fiu din nou tată la 90 de ani și nu am nevoie de Viagra!”

16:30

Scene șocante au avut loc la o școală din Todirești, Vaslui. O profesoară a fost bătută cu bestialitate cu o țeavă, de către un elev, după ce acesta a fost nemulțumit de nota pe care a primit-o la teză. Episodul halucinant a avut loc în anul 2016. Un elev de numai 12 ani din Todirești, […]