Descoperire uluitoare! Virusul similar COVID-19, ținut secret șapte ani în laboratorul din Wuhan

18:20

Nelu Tătaru a făcut un anunț îngrijorător! S-a făcut o greșeală enormă, iar numărul infectărilor cu COVID-19 ar putea să sară în aer. Nelu Tătaru este extrem de îngrijorat. Potrivit Ministrului Sănătății, decizia CCR publicată în Monitorul Oficial poate produce un adevărat dezastru. Acum, persoanele infectate cu COVID-19 pot pleca din spitale, cu o declarație […] The post Nelu Tătaru, anunț îngrijorător! S-a făcut o greșeală enormă, iar numărul infectărilor cu COVID-19 ar putea să sară în aer appeared first on Cancan.ro.