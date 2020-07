Două bande rivale s-au ciuruit într-un club chiar de ziua Americii

19:40

Face ce face și atrage din nou atenția! După ce s-a filmat sub influența alcoolului într-un taxi, vorbind ca la ușa cortului, fosta ispită de la „Insula iubirii”, Bianca Pop, „lovește” din nou, doar că de aceasta dată țintește mult mai sus. Nu doar o dată a spus, în spațiul public, că ei îi plac […] The post “Ispita” care nu iese din casă fără 1.000 de euro țintește sus. Cum s-a fotografiat în Ferrari cu un celebru milionar appeared first on Cancan.ro.