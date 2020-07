Nicolae Dică, atacat frontal de ultrașii Stelei: „Un om mic, foarte ipocrit. El nu e stelist, e un băiat care l-a lăsat pe Becali să-l umilească”

22:30

Dan Petrescu (52 de ani), antrenor CFR Cluj, a comentat egalul echipei sale cu Astra, scor 2-2.„Ghinionul a fost principalul motiv, dar în meciul cu Steaua (n.red. FCSB) am avut noroc, cred că de data asta s-a întors. Cei de la Astra au avut maxim 2 ocazii și au dat două goluri. Noi am avut 6-7 ocazii mari, meritam victoria. Doamne ferește, ce ocazii am ratat. S-a ratat incredibil de mult. Noi eram o echipă pragmatică care nu ratam când aveam cazii. ...