Terasa din Mamaia unde cânta Minodora a fost închisă

Fostul șef al Formulei 1, Bernie Ecclestone, tocmai a devenit tată la 89 de ani și nu dă semne că se va opri aici. Excentricul britanic vrea un nou copil, al cincilea și anunță că nu are nevoie de Viagra, ci singurul supliment necesar este vitamina D.