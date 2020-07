Ce a primit Ramona din Târgu Mureș după ce a comandat o pizza capriciosa. Când a desfăcut ambalajul, să leșine

07:30

Situație greu de explicat, în Bistrița-Năsăud. Un bătrân de 79 de ani a ajuns în stare gravă la spital și a fost internat la terapie intensivă și a murit la scurt timp din cauza infectării cu COVID-19. Toate acestea, în contextul în care medicii îl trimiseseră acasă, fiind declarat vindecat. Un bătrân din Bistrița-Năsăud a […] The post Situație halucinantă. Cum a ajuns un bărbat să moară din cauza COVID-19, după ce fusese declarat vindecat și trimis acasă appeared first on Cancan.ro.