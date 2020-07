Fotbal: Alexa (Rapid) - E neconcludent că am învins în campionat adversarele din play-off; suntem dezavantajaţi de absenţa suporterilor

12:40

Faimos pentru coloanele sale sonore epice din producţii cinematografice din genul western spaghetti, Ennio Morricone a fost un compozitor eclectic cu o carieră de şase decenii şi fani celebri, de la componenţii trupei Metallica la tenorul Andrea Bocelli, relatează DPA.Melancolică, impresionantă, mişcătoare, mistică: muzica lui Ennio Morricone, care nu poate să nu stârnească emoţii, a onorat coloana sonoră a peste 450 de producţii cinematografice şi seriale de televiziune, ceea ce îl face cel mai important compozitor de muzică de film din lume.Maestrul italian, care a murit luni la vârsta de 91 de ani, s-a născut la Roma la 10 noiembrie 1928. Tatăl său era trompetist, iar el i-a călcat pe urme, studiind muzica şi devenind ulterior compozitor, după absolvirea Conservatorului din Santa Cecilia, în 1954.Coloanele sonore realizate pentru filme western spaghetti ale lui Sergio Leone, precum ''A Fistful of Dollars'' (1964), ''For a Few Dollars More'' (1965), ''The Good the Bad and the Ugly'' (1966) şi ''Once Upon a Time in the West'' (1968), i-au adus lui Morricone faima internaţională. El s-a afirmat totodată pentru coloana sonoră din ''The Mission'' (1986), care i-a adus una dintre cele cinci nominalizări la Oscar, dar şi pentru multe alte partituri de film, inclusiv pentru producţii ale regizorilor Roman Polanski, Terrence Malick, Giuseppe Tornatore şi Bernardo Bertolucci. Prietenia cu Leone, care i-a fost coleg de şcoală primară şi alături pe tot parcursul vieţii, a rămas fără egal.Morricone scria adesea muzica pentru filmele lui Leone înainte ca acestea să fie turnate şi a recunoscut că prietenul său ''înţelegea ceva ce alţii nu pricepeau clar: muzica este singura artă care, atunci când este aplicată filmului, îl îmbunătăţeşte''.Compozitor eclectic, care a folosit bice, clopote, ciocane, împuşcături, voci, fluierături şi tusea ca efecte speciale în muzica sa de film, Morricone a cântat totodată la trompetă în The Group, o formaţie avangardistă care a lansat mai multe discuri în anii '60 -'70.În cadrul galei de decernare a Globurilor de Aur din 2016, în timpul discursului de acceptare în numele lui Morricone a unui premiu pentru coloana sonoră din ''The Hateful Eight'', Quentin Tarantino l-a numit ''compozitorul preferat'', la egalitate cu Mozart, Beethoven şi Schubert.Pe lista fanilor săi se numără Bruce Springsteen, Metallica, Roger Waters, Celine Dion, Herbie Hancock, Andrea Bocelli şi Yo-Yo Ma, care au contribuit la albumul tribut ''We All Love Ennio Morricone'' din 2007. Cu ''The Hateful Eight'', Morricone a câştigat în cele din urmă un Oscar, premiu ce lipsea din panoplia sa impresionantă de distincţii, după o statuetă onorifică ce i-a fost atribuită în 2007 ''pentru contribuţiile sale magnifice şi multiple aduse artei muzicii de film''.Morricone a dedicat premiile Oscar obţinute soţiei sale, Maria Travia, cu care s-a căsătorit în 1956 şi pe care a considerat-o cel mai bun critic. ''Nu are pregătire în muzică, dar mă critică aşa cum ar face-o publicul. Este foarte strictă'', a povestit el.Persoană rezervată, care evita cercurile sociale, Morricone şi-a găsit refugiul în muzică în timpul copilăriei, după ce familia sa a fost devastată de decesul unuia dintre fraţii săi, Aldo, la doar trei ani.A fost un bun jucător de şah amator care a obţinut odată o remiză în faţa campionului mondial Boris Spassky, iar unica sa extravaganţă a fost apartamentul luxos din centrul Romei, cu o uimitoare privelişte spre Piazza Venezia şi colina Capitoliului, notează DPA.În pofida vârstei înaintate, Ennio Morricone a continuat să lucreze şi să susţină turnee şi a compus partituri pentru producţii cinematografice. În 2014, compozitorul declara pentru La Repubblica: ''De fiecare dată când cred că am dat tot ce aveam mai bun ştiu că pot face şi mai bine''.Ennio Morricone a fost distins în iunie cu prestigiosul Premiu Prinţesa de Asturias al Artelor, fiind apreciat de către juriu drept unul dintre cei mai prolifici compozitori de muzică de film.În ultima perioadă, Morricone a compus mai puţin, preferând în schimb activitatea de dirijor, după cum a declarat într-un interviu acordat anul trecut. El a criticat producătorii de film pentru că nu investesc mai mult în coloanele sonore din producţiile lor. Compozitorul a declarat că aceştia preferă să folosească diletanţi şi sintetizatoare pentru a economisi bani.Ennio Morricone a murit în noaptea de duminică spre luni, într-o clinică din Roma, unde se afla internat de câteva zile după ce căzuse şi suferise o fractură de femur. AGERPRES/(AS - autor: Dana Purgaru, editor: Ana Bîgu, editor online: Simona Aruştei) Citiţi şi: Compozitorul italian Ennio Morricone a murit (media) A murit compozitorul italian Ennio Morricone (fişă biografică)