Tătaru: Urmare a deciziei CCR, avem cu 550 de pacienţi mai puţini internaţi în spitale

Fără măsura izolării la domiciliu şi a carantinei instituţionalizate am fi avut, în România, cazuri de 10 sau chiar 20 de ori mai numeroase, a declarat, luni, premierul Ludovic Orban, la începutul şedinţei de Guvern. „Şedinţa de azi (luni - n.r.) are un singur punct pe ordinea de zi, adică Legea privind instituirea unor măsuri de sănătate publică în situaţii de risc epidemiologic şi biologic. Exista baza legală şi înainte pentru toate măsurile pe care le-am luat. Unde am fi fost dacă nu am fi pu...