Când va începe al doilea val al pandemiei de coronavirus. La ce să ne așteptăm

Bianca Pop se află din nou într-un scandal fără precedent. După ce a acuzat personalul hotelului Regal din Mamaia că i-au furat două genți în valoare de 6.000 de euro, ispita de la Insula Iubirii are grave probleme. Pe de altă parte, replica patronilor hotelului este cu totul diferită față de versiunea ei de poveste. […]