Alertă în Asia! Un caz de ciumă bubonică a fost diagnosticat în China!

09:10

Două bande rivale s-au răfuit chiar de ziua Americii, 4 iulie. S-a întâmplat într-un club de noapte din Greenville, Carolina de Sud, unde zeci de persoane au fost împușcate. Două dintre ele au murit, iar alte două sunt în stare critică, potrivit poliţiei, transmite Reuters. CITEȘTE ȘI: ULTIMA ORĂ! UE INTENŢIONEAZĂ SĂ INTERZICĂ INTRAREA CETĂŢENILOR AMERICANI […]