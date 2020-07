Dezvăluirile făcute de o tânără, fostă colegă de serviciu cu Robert Ştefan Cepăreanu, însoțitorul de zbor care s-a sinucis. „Devenise subiect de amuzament pentru…”

09:50

Presupusa amantă a lui Codrin Nicoară, soțul mezzosopranei Maria Macsim Nicoară, a fost dată afară de la locul e muncă. De când cu incidentul de acum o lună și ceva, viața femeii care era vânzătoare la un magazin din localitate a devenit un coșmar. CITEȘTE ȘI: SOPRANA MARIA MACSIM NICOARĂ VA FI EXTERNATĂ! CUM SE SIMTE […] The post Ce i s-a întâmplat presupusei amante a soțului mezzosopranei Maria Macsim Nicolară appeared first on Cancan.ro.