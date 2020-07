Cluj: Grupare bănuită de operaţiuni ilegale cu substanţe cu efect psihoactiv, destructurată de DIICOT

13:40

Guvernul va aproba Legea privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic şi o va transmite la Parlament spre dezbatere şi adoptare în procedură de urgenţă, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban."Şedinţa de astăzi are un singur punct pe ordinea de zi şi anume Legea privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic. V-o spun că exista bază legală şi înainte pentru toate măsurile pe care le-am luat. Şi îmi pun aşa o întrebare, unde am fi fost, dacă nu am fi putut să luăm aceste măsuri de izolare la domiciliu şi de introducere în carantină instituţionalizată ? Noi am avut o expunere uriaşă pentru persoanele care au venit din ţări cu focar, din ţări cu un nivel foarte răspândit al epidemiei. Dacă nu am fi avut la dispoziţie această pârghie a izolării la domiciliu şi a instituirii carantinei instituţionalizate, probabil numărul de cazuri din România ar fi fost de 10 ori, de 20 de ori, dacă nu şi mai numeroase, de 10, 20 de ori mai multe cazuri. Am apărat sănătatea, am apărat viaţa, în ciuda oricărei măsuri şi decizii care a fost luată de instituţii", a afirmat, luni, Orban, în cadrul şedinţei de Guvern. Premierul a spus că "orice instituţie trebuie să se comporte responsabil în situaţii de epidemie şi trebuie să pună pe primul plan sănătatea cetăţenilor români, apărarea vieţii şi sănătăţii românilor, nu să facă jocuri politice"."Astăzi trebuie să dezbatem şi să adoptăm acest proiect de lege, îl vom transmite la Parlament, voi solicita Parlamentului dezbaterea în procedură de urgenţă, astfel încât cât mai repede posibil să restituim baza legală în urma deciziei Curţii Constituţionale care să ne permită să putem să combatem eficient şi să avem la dispoziţie toate instrumentele pe care le au toate celelalte ţări", a menţionat Orban.Premierul a calificat decizia CCR privind carantinarea şi izolarea la domiciliu ca fiind de "o gravitate fără precedent".El a criticat, totodată, faptul că de la începutul epidemiei orice demers al Guvernului şi al autorităţilor implicate în lupta contra COVID a fost "boicotat, îngreunat" şi "în multe momente sabotat literalmente de atitudinea unor lideri politici, de decizii care au fost luate împotriva voinţei Guvernului şi de atitudinea unor instituţii publice care s-au comportat ca nişte filiale declarate ale PSD"."La fiecare nouă lovitura dată, nu împotriva Guvernului, împotriva sănătăţii publice, împotriva dreptului cetăţenilor români la sănătate, noi am avut soluţii şi de data asta iarăşi venim cu soluţii. Vreau numai să readuc aminte că, în urma unei decizii a CCR, practic, amenzile date de instituţiile cu drept de control şi de dare a amenzilor au fost anulate printr-o decizie a CCR, ca şi filială a PSD. Vă readuc aminte că, la trecerea de la starea de urgenţă în starea de alertă, ne-am trezit cu o altă decizie a Curţii Constituţionale, care ne-a creat o situaţie dramatică, pe care, până la urmă, am putut s-o rezolvăm printr-un proiect de lege înaintat de guvern, în procedură de urgenţă, către Parlament, care a fost adoptat, dar, evident, a fost adoptat cu multe modificări care ne-au îngreunat posibilităţile reale de a ne lupta eficient contra epidemiei", a spus Orban.El a dat ca exemplu faptul că Guvernul nu poate dispune detaşarea unor cadre medicale de la un spital la altul."Deci astăzi sunt spitale în care, din cauza faptului că nu mai putem dispune detaşarea, pur şi simplu nu au medici; fie medici la terapie intensivă, medici anestezişti, fie în secţiile normale, medici infecţionişti. În cadrul Direcţiilor de Sănătate Publică, tot suplimentul de personal la care am făcut apel în perioada stării de urgenţă şi în prima parte a stării de alertă, aproape am rămas fără el, din cauza introducerii unui articol în lege privitor la detaşare, în care detaşarea nu se poate face decât cu acordul tuturor factorilor implicaţi. Deci suntem în situaţii în care trebuie să mutăm pacienţi cu elicoptere din cauza faptului că nu putem detaşa medici. Avem situaţii în care preşedinţi de Consilii Judeţene, manageri de spital se opun, pur şi simplu, chiar şi medicilor şi rezidenţilor care sunt dispuşi să fie detaşaţi în zonele fierbinţi, nelăsându-i efectiv şi lăsând o foarte mare parte dintre pacienţii care sunt infectaţi cu COVID fără posibilitatea de a fi trataţi şi ne obligă să avem nişte reacţii de genul mutării unor pacienţi în alte judeţe, în alte spitale din alte localităţi", a spus Orban. AGERPRES/ (A,AS - autor: Daniel Florea, editor: Mihai Simionescu, editor online: Ada Vîlceanu)