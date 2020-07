Raed Arafat atrage atenția cu privire la aglomerația de la mare: „Vom putea să putem lua măsuri imediate”

10:10

Mircea Rednic, antrenorul principal al formației Poli Iași, s-a arătat destul de optimist în privința șanselor ca elevii săi să evite retrogradarea în acest sezon al Ligii 1. La finaul partidei pe care moldovenii au câștigat-o în Copou cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe, scor 3-1 (1-1), meci contând pentru runda a VIII-a a play-out-ului Ligii