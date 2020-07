Heidenheim – Werder Bremen: duel de Bundesliga sau nimic

14:00

Televizorul mărește. Cei din club pot confirma. Se face cântarul săptămânal. Doar în decembrie am avut un kilogram în plus. Greutatea mea optimă este de 75 de kilograme. Am fost tot timpul în această greutate. Cu Tommy Neubert aveam 76 de kilograme. Am atins cu Gâlcă 36.4 kilometri pe oră. De unde și de unde bate vântul. La Reading am mai avut 35.9 sau 36.1. Am fost constant.