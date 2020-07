Cum Pele a oprit un război

12:50

Atunci când îți e foame, cea mai bună soluție este să-ți comanzi ceva. Preparatele care ne vin acasă, în fața ușii, reprezintă cea mai rapidă modalitate de a ne satisface foamea, dar și pofta. Dar ce ne facem atunci când marfa nu se potrivește cu ambalajul, vorba românului? O tânără din Târgu Mureș a fost […] The post Ce a primit Ramona din Târgu Mureș după ce a comandat o pizza capriciosa. Când a desfăcut ambalajul, să leșine appeared first on Cancan.ro.