Cluj: Prefectul Mircea Abrudean, infectat cu COVID-19, a avut 12 contacţi direcţi

17:40

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, la ''Ora prim-ministrului'' din plenul Camerei Deputaţilor, la dezbaterea pe tema achiziţiilor, că "hoţul, adică PSD, strigă hoţii", menţionând că ''orice încercare de a arunca cu noroi în direcţia sa, prin ventilator, este sortită eşecului''."Recunosc că nu mă aşteptam din partea PSD să deschidă un astfel de subiect. Din ianuarie 2017 PSD a declanşat o adevărată luptă contra instituţiilor din domeniul Justiţiei, împotriva DNA, împotriva tuturor instituţiilor care erau implicate în sancţionarea faptelor de corupţie, măcelărirea legislaţiei în domeniul Justiţiei, măcelărirea Codului penal şi Codului de procedură penală, atacarea la Curtea Constituţională şi blocarea în conflicte de natură constituţională care au scăpat din puşcărie oameni cu hotărâri judecătoreşti definitive despre care s-a dovedit că au săvârşit fapte de corupţie. Timp de 3 ani de zile, PNL a luptat pentru apărarea dreptului Justiţiei de a ancheta faptele de corupţie, a apărat cetăţeanul de agresiunea pe care a dus-o majoritatea PSD împotriva Justiţiei, a independenţei Justiţiei", a afirmat Orban. El s-a referit la schimbările managerilor de unităţi medicale, menţionând că la spitalul de la Focşani managerul a fugit de la muncă şi a trebuit înlocuit pentru că era în incapacitatea de a trata pacienţii. De asemenea, premierul a susţinut că la Deva a fost înlocuit managerul după pierderea completă a controlului spitalului, la fel şi la spitalul de la Suceava."Vă dau câteva exemple de manageri de spitale judeţene pe care i-am schimbat: managerul de la Focşani, care a fugit de la locul de muncă şi care a trebuit înlocuit cu un manager care să conducă un spital aflat în derivă, în incapacitate de a trata pacienţi. Am înlocuit managerul de la Spitalul judeţean Deva, aflat în subordinea CJ, după pierderea completă a controlului asupra funcţionării spitalului şi am adus manager militar, medic militar. Spitalul de la Suceava, unde de asemenea am schimbat managerul aflat în funcţie cu medic militar adus de la Braşov. (...) Nimeni nu a impus niciunui manager de spital să facă nicio achiziţie decât conform procedurilor legale. Nu puteţi arăta existenţa vreunui manager care să spună că a fost obligat să deruleze vreo achiziţie publică altfel decât în conformitate cu prevederile legale", a spus Orban.Prim-ministrul a arătat că au fost schimbaţi acei manageri care ''au demonstrat o crasă iresponsabilitate şi incapacitate de a conduce spitalele''.''Nimeni nu a impus vreunui manager să facă vreo achiziţie, decât conform procedurilor legale. (...) În ceea ce priveşte achiziţiile vă rog să vă uitaţi la achiziţiile din zona guvernamentală, chiar ultimele achiziţii din zona guvernamentală. Cu cât s-au achiziţionat echipamente şi materiale în cadrul procedurilor derulate de ministere? Vă dau numai două exemple: licitaţia de măşti pentru a putea asigura măşti pentru elevii din clasele a VIII-a şi a XII-a care s-a făcut 1,42 lei", a precizat Orban, referindu-se şi la ultima achiziţie făcută de Ministerul Sănătăţii care ''este contestată de o firmă care este abonată la contracte la spitalele aflat în subordinea Primăriei Capitalei''.El a susţinut că achiziţiile de măşti derulate de consilii judeţene conduse de PSD sau de alte instituţii publice aflate în subordinea PSD sunt la preţuri mult mai mari."Îmi pare mie că ne aflăm într-o situaţie că hoţul, adică PSD, strigă hoţii, despre nişte oameni care sunt deasupra oricărei bănuieli şi pentru care integritate, cinstea, corectitudinea reprezintă reguli de exercitare a mandatului. Aveţi posibilitatea, aţi iniţiat Comisia parlamentară de anchetă privind achiziţiile. Nu ştiu de ce nu aţi dus la capăt acest demers. Să introduceţi toate achiziţiile derulate şi faceţi o anchetă serioasă. Activitatea mea de 30 de ani este o activitate în lumină publică şi este o activitate în care nu am luat niciodată niciun capăt de aţă, care nu mi s-a cuvenit în funcţiile publice pe care le-am deţinut, o activitate în care corectitudinea, cinstea şi dedicarea în slujba interesului public a fost lege şi orice încercare de a arunca cu noroi în direcţia mea prin ventilator este sortită eşecului, pentru că stă dovadă toată activitatea mea pe care am derulat-o în ultimii 30 de ani", a mai spus Orban. AGERPRES/(AS - autori: Alina Novăceanu, Cătălina Matei, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Adrian Dădârlat) Citeşte şi: Cameră/ Ciolacu către Orban: De patru luni vă spunem clar şi răspicat - guvernaţi, nu mai furaţi Cameră/Orban: PSD caută să facă legături fără fundament între mine şi activitatea unei societăţi a statului