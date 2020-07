Vâlcea: O ambulanţă, un TIR şi o autoutilitară, implicate într-un accident pe DN7, la Cornetu; se circulă alternativ

19:30

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, la ''Ora prim-ministrului'', în plenul Camerei Deputaţilor, că este semnatar al iniţiativei "Fără penali în funcţii publice", menţionând că PNL susţine orice proiect care include integritatea în exercitarea funcţiei publice."În ceea ce priveşte iniţiativa 'Fără penali', (...) sunt semnatar al acestei iniţiative şi mai mult decât atât în proiectul de revizuire a Constituţiei, în urma referendumului declanşat de preşedintele Iohannis în data de 26 mai 2019, prin care românii au hotărât ce vor - şi anume oprirea agresiunii împotriva Justiţiei, am inclus în proiectul de revizuire pe care l-am iniţiat iniţiativa 'Fără penali'. Mai mult decât atât, am anunţat că sprijinim orice proiect care să includă în Constituţia României integritatea în exercitarea funcţiei publice", a afirmat Orban, în plen. El a menţionat că niciun liberal care a fost acuzat de fapte de corupţie nu mai este membru al partidului, în schimb, PSD ''a făcut zid'' în jurul celor vizaţi de anchete penale."În ceea ce priveşte numele pe care le-au enumerat reprezentanţii PSD, niciunul nu mai este membru PNL. Spre deosebire de dumneavoastră care, în 90% în cazurile în care DNA a solicitat începerea urmăririi penale, aţi făcut zid în jurul colegilor voştri să nu se deruleze anchetele penale. PNL din 2014 a votat sistematic la vedere în favoarea solicitărilor formulate de justiţie pentru a nu crea un zid în jurul celor corupţi şi pentru a lăsa Justiţia să-şi deruleze procedurile fireşti de anchetare pe principiul că nimeni nu este mai presus de lege. Şi am făcut lucrul ăsta în cazul unor colegi ai noştri pentru care a continuat urmărirea penală, în timp ce există, aici, în sală sau există în Parlament colegi de-ai dumneavoastră pentru care nu s-a putut finaliza cercetarea penală pentru că majoritatea condusă de PSD a refuzat să-şi dea acordul pentru urmărirea penală", a susţinut premierul.El s-a referit şi la numirea lui Niculae Bădălău şi Ilie Sârbu de către Parlament în funcţiile de vicepreşedinţi ai Curţii de Conturi."Activitatea Curţii de Conturi se va îmbunătăţi radical după ce aţi hotărât să-l promovaţi pe Bădălău şi să-şi continue activitatea tata-socru în funcţiile de vicepreşedinţi la nivelul Curţii de Conturi. Tot despre Curtea de Conturi vă readuc aminte că aţi votat o lege de modificare a Curţii de Conturi în urma căreia am primit scrisoare de la Comisia Europeană că riscăm suspendarea plăţii pe toate fondurile europene din cauza încălcării autonomiei Autorităţii de audit şi am atacat la CCR legea care a fost adoptată de Parlament, apropo de Curtea de Conturi. (...) Nu am nimic contra instituţiilor publice, eu am împotriva unor oameni care fac de râs instituţiile respective şi care se comportă împotriva Constituţiei sau împotriva atribuţiilor legale ale instituţiilor şi se comportă ca nişte membri care răspund în continuare la comenzile politice", a mai spus Orban.El a adăugat că este '' jenant'' pentru nişte lideri politici ca acuzaţiile la adresa sa să fie întemeiate pe o "prezumţie scoasă din ziar, care nu are niciun fel de legătură cu realitatea".Preşedintele USR, Dan Barna, le-a solicitat luni premierului Ludovic Orban şi preşedintelui Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, organizarea referendumului "Fără penali în funcţii publice" odată cu alegerile locale din septembrie."Domnule Orban, arătaţi-ne, încercaţi să fiţi credibil că porcăria care s-a întâmplat cu Unifarm este un accident sau o întâmplare şi nu este ceea ce vrea să facă şi face PNL-ul mai departe. Şi, de aceea, vă cer ca partidul pe care îl reprezentaţi să susţină ca referendumul 'Fără penali în funcţii publice' să se întâmple odată cu alegerile locale. Este o variantă firească, normală, prin care putem să dăm un mesaj credibil cetăţenilor şi ar fi o reparaţie morală pentru toţi acei români de bună credinţă care au semnat crezând că Parlamentul va înţelege că nu vom mai putea continua în felul acesta'', a spus Barna, în plenul Camerei Deputaţilor, la "Ora prim-ministrului". AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Adrian Dădârlat) Citeşte şi: Cameră/Movilă: PMP - primul partid care a solicitat o evaluare a achiziţiilor publice în pandemie; transparenţa - absolut necesară Cameră/ Ponta către Orban: Aţi reuşit să ucideţi toate firmele româneşti Cameră/ Roman: Cele mai mari achiziţii pe perioada pandemiei le-a făcut PSD Cameră/ Barna către Orban: Nu simţiţi că aţi vrea să strigaţi 'Fără penali în funcţii publice'? Cameră/ Orban: Hoţul, adică PSD, strigă hoţii; nu am luat niciodată niciun capăt de aţă Cameră/ Ciolacu către Orban: De patru luni vă spunem clar şi răspicat - guvernaţi, nu mai furaţi Cameră/Orban: PSD caută să facă legături fără fundament între mine şi activitatea unei societăţi a statului