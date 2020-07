Southampton - Manchester City, cel mai vizionat meci din istoria Premier League! Ce audiență a înregistrat partida

19:20

Antrenorul italian Massimiliano Allegri, 52 de ani, va reveni după un an de pauză și are exact profilul căutat de PSG, care l-ar putea sacrifica pe Thomas Tuchel.După un an sabatic, Max Allegri vrea să antreneze. "Am stat departe de fotbal, m-am odihnit, am profitat pentru a fi alături de cei dragi, dar sper să găsesc un club în vară. Altfel, mă voi obișnui prea mult cu vacanța și nu voi mai munci deloc", afirma el în februarie pentru L'Equipe. ...