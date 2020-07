Mihai Neșu este în doliu. A murit de leucemie: „Știm că de acolo de sus va fi cu noi”. FOTO

16:20

Săptămâna trecută s-au pus la punct ultimele detalii pentru reluarea competițiilor NHL și MLB, foarte populare în rândul fanilor din România. Restartul e aproape, iar vara asta vom avea hochei și baseball american! Cele mai tari bilete de pariuri, analize, oferte, cote și pronosticuri le găsiți zilnic exclusiv pe pariuri1x2.ro! MLB este aproape de un restart […] The post NHL și MLB se reiau în curând! Vezi aici când ne putem bucura de sporturile americanilor! appeared first on Cancan.ro.