liveVIDEO de la 09:01 Gabi Răduță vine la GSP LIVE » Urmărește emisiunea AICI!

Ruben Albes, 35 de ani, antrenorul lui Hermannstadt, a oferit declarații după victoria echipei sale contra Chindiei Târgoviște, scor 1-0.„Pentru mine a fost importantă schimbarea de mentalitate a jucătorilor. Am jucat ca niște câștigători, am început meciul fixați pe victorie. Și egalul era bun, dar am intrat cu gândul de a obține cele 3 puncte.Am făcut câteva schimbări tactice și ne bucurăm de ceea ce jucăm. ...