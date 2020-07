Ministrul Mediului: Cei care hrănesc ursul la marginea drumului trebuie sancţionaţi

00:20

Unul dintre cei doi mari jucători din piaţa gazelor naturale a anunţat deja reduceri de preţ de până la 20% şi mă aştept ca şi al doilea furnizor să anunţe scăderi, a declarat ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu.El a explicat luni seara, la B1TV, că săptămâna trecută a fost modificată legislaţia în domeniu, iar furnizorii sunt obligaţi să afişeze preţul cu care cumpără gazul."Piaţa gazelor naturale pentru clienţii casnici e împărţită între doi mari jucători care au peste 90% din piaţă. Am afirmat că preţurile vor scădea între 10% şi 15% pentru că aşa este normal. Cumpără mai ieftin. Pentru iarna aceasta gazele deja se vând de către cei doi mari producători români undeva cu 40% mai ieftin decât le cumpărau în iarna trecută, deci este normal ca, pe total, cu tarife cu tot, să fie o scădere de 10 - 15%. Nu este uşor pentru un mare furnizor să scadă preţul pentru că se gândeşte că lumea este conservatoare, este mai uşor să nu se mute dintr-o parte în alta. Am modificat săptămâna trecută legislaţia şi le-am spus clar furnizorilor că trebuie să cumpere numai din programul de gas release, unde gazul este ieftin pentru clienţii casnici. Automat i-am obligat şi să afişeze preţul cu care cumpără. Să spună clientului cumpăr cu atât şi ţie ţi-l vând cu atât. O transparenţă totală. Ca prim efect vă pot spune că unul dintre cei doi jucători a anunţat deja reduceri cu 10% dacă fac contractul pe un an de zile şi cu 20% dacă îl fac pe doi ani. Mă aştept ca şi al doilea mare furnizor din piaţă să anunţe scăderi", a precizat ministrul citat.Totodată, acesta a arătat că prin modificarea legislaţiei marii jucători din piaţa energiei electrice pot intra pe piaţa gazelor naturale şi invers, ceea ce va duce la o creştere a concurenţei, şi a precizat că sunt deja semnale că jucătorii mari din energie lucrează la oferte care să intre peste piaţa gazelor naturale."Înaintea aprobării ordonanţei de săptămâna trecută, un furnizor din sudul ţării nu putea vinde gazul în nordul ţării decât dacă avea acolo un punct de lucru fizic. O aberaţie. Am ridicat această restricţie şi le-am pus obligativitatea să aibă puncte de informare virtuale în care să aibă toate informaţiile. Am dat dreptul marilor jucători din energie electrică să intre pe piaţa gazelor naturale şi a celor din gaze naturale să vină în aşa fel încât să existe o concurenţă reală între marii jucători. Îmi doresc ca şi cei doi producători de gaze naturale să vândă direct către clienţi", a mai spus Virgil Popescu.Ministrul de resort a menţionat, de asemenea, că autorităţile vor interveni pe piaţă pentru a nu încuraja o eventuală poziţie de monopol."Ne-am întâlnit cu reglementatorul, ne-am întâlnit cu Consiliul Concurenţei şi cu Protecţia Consumatorului şi împreună am stabilit, dacă va fi momentul, vom interveni foarte clar în piaţă pentru a nu încuraja o poziţie de monopol a unora mari care pot face abuz de poziţie dominantă. Sunt deja semnale că cei mari din energie electrică deja lucrează la oferte cu care să intre peste piaţa gazelor naturale. Am spus că nu mă grăbesc, în cursul lunii iulie să urmăresc acest lucru, pentru că în iulie avem consum foarte mic şi o scădere de 10- 15% la factura din iulie nici nu o simţi, pentru că e la nivelul de bani că nu consumi mult. Dar o scădere de 10 - 15% la factura din iarnă, din octombrie încolo, se va vedea. Vom urmări în această lună iulie toate ofertele, iar eu cred că în perioada imediat următoare veţi asista la scăderi de preţ", a precizat ministrul citat.Piaţa gazelor din România este complet liberalizată, începând din 1 iulie, ANRE nu mai fixează preţul de vânzare a gazelor către consumatorii casnici, iar aceştia ar trebui să cerceteze piaţa şi să aleagă cel mai bun preţ. AGERPRES/(AS - autor: Andreea Marinescu, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Andreea Preda) Citeşte şi: Popescu: Aşteptăm evaluarea Institutului Naţional de Sănătate Publică; în funcţie de acest lucru vom lua următoarele măsuri