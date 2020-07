Cum e să fii fata lui Bill Gates - Jennifer Gates povesteşte într-un interviu: "M-am născut cu un privilegiu imens!"

Jennifer Gates a acordat un interviu amplu în care povesteşte cum este să fii parte din familia miliardarului Bill Gates. Are 24 de ani, a absolvit Stanford University, este pasionată de echitaţie şi studiază Medicina, în anul II, la Icahn School of Medicine în New York, dorindu-şi să devină pediatru.

