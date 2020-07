Două cutremure în România, la distanță de câteva minute. Ce magnitudine au avut

19:00

Așa cum o face în fiecare ani, în jurul datei de 14 iulie, Daniel Gheorghe îi trimite Mădălinei Manole, celebra artistă care s-a stins în urmă cu 10 ani pe această dată. Admiratorul și prietenul regretatei Mădălina Manole îi dezvăluie acesteia, într-o epistolă deschisă, cum viața și moartea artistei i-a influențat în mod definitiv destinul. […] The post Zece ani de la moartea Mădălinei Manole. Scrisoarea care a emoționat tot internetul: „Nu pot să mă despart de tine!” appeared first on Cancan.ro.