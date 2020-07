Ți se face milă de el! Ce făcea George Burcea în timp ce Andreea Bălan se săruta la mare cu noul iubit

20:10

O greșeală medicală a dus la îmbolnăvirea de coronavirus a 19 fotbaliști bulgari! Sportivii fac parte din două echipe diferite. Un laborator de analize din Bulgaria a dat un rezultat greșit unui jucător de fotbal și de-acolo lucrurile s-au complicat. Fotbalistul Martin Kavdanski a primit rezultat negativ la testul pentru Covid-19 pe care l-a făcut