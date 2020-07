Cine este, de fapt, noul iubit al Andreei Bălan. Ce secret „murdar” ascunde Tiberiu Argint

23:40

Animalele de companie fac viața oamenilor mai frumoasă și sunt prieteni de nădejde, care își ajută stăpânii la nevoie. Însă uneori lucrurile pot sta diferit. Un caz incredibili a șocat lumea. O femeie s-a stins din viață din cauza proprie pisici. Evenimentul tragic a avut loc în Australia, unde o bătrână de 80 de ani