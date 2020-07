Coronavirus: Japonia salută amânarea armistiţiului olimpic pentru JO de la Tokyo

12:10

Celebrul baterist al trupei The Beatles, Ringo Starr (nume real Richard Starkley - n.r.), s-a născut la 7 iulie 1940, în Liverpool, Anglia. A urmat cursurile Şcolii secundare Dingle Vale din cartierul natal, în timpul căreia a început un curs de construcţii de maşini, pe care însă nu l-a terminat.Între 1959-1962 compune şlagăre pentru formaţia Hurricanes din Liverpool, condusă de Rory Storm, perioadă în care (în 1962) ia fiinţă trupa The Beatles, care îl cooptează ca baterist pe Ringo. Trupa cunoaşte o ascensiune rapidă, bucurându-se de un succes ce a depăşit rapid nu doar graniţele ţării, ci şi ale Europei. După ce în 1962 formaţia a lansat discul de debut ''Love Me Do'' pe partea A şi ''P.S. I Love You'' pe partea B, în 1963, Beatles a înregistrat al doilea disc, ''Please Please Me'', care a ajuns numărul doi în topul oficial al Marii Britanii. Numărul total al discurilor care se vânduseră în acest an, de două milioane şi jumătate, constituia un record în istoria muzicală a Marii Britanii, potrivit site-ului www.biography.com.Al treilea single, ''From Me to You'', a apărut în aprilie 1963, iar în perioada mai-iunie, trupa a participat la un nou turneu, alături de Roy Orbison, iar în august a apărut single-ul ''She Loves You''. Mania pentru Beatles a început în Anglia pe 13 octombrie 1963, cu o apariţie televizată la London Palladium. Turneul în Suedia s-a soldat cu un imens succes. În noiembrie 1963, Beatles a cântat la Royal Command Performance, în acelaşi program cu Marlene Dietrich şi Maurice Chevalier. La sfârşitul anului 1963, a apărut albumul ''With The Beatles''. În ianuarie 1964, au susţinut concertul "Olympia", alături de Trini Lopez şi Sylvie Vartan. Single-ul ''I Want to Hold Your Hand'' a ocupat locul I în topurile americane.Beatlemania a explodat apoi în SUA, în urma a trei apariţii ale trupei în "The Ed Sullivan Show", pe 9 februarie (73 milioane de telespectatori), 16 februarie şi 23 februarie 1964. A urmat concertul de la "Coliseum", Washington, care a reuşit să strângă 20.000 mii de spectatori. În 1964, trupa a ocupat primele 5 poziţii ale Hot 100 din revista Billboard, realizare care nu a mai fost repetată. În iulie a avut loc premiera filmului ''A Hard Day's Night'' - single-ul cu acest titlu cucerind rapid locul I în clasamente. În august-septembrie au susţinut primul mare turneu peste ocean, continuat cu turneul prin Anglia şi apariţia melodiei ''I Feel Fine/She's a Woman'' (locul I în topuri).Un an mai târziu, în 1965, cei patru au fost decoraţi de regina Elisabeta II cu Ordinul Imperiului Britanic pentru contribuţii deosebite (redresarea balanţei financiare a Angliei graţie vânzării masive de discuri ale grupului), conform site-ului thefamouspeople.com. În acelaşi an, a început turnarea filmului ''Help!'', având premiera în luna iunie. În august-septembrie, au susţinut un nou turneu peste ocean, în cadrul căruia, un concert cu 55.000 de spectatori a fost filmat de Brian Epstein. În patru ani de activitate artistică, The Beatles a susţinut 1.400 de concerte şi a scos numeroase albume: ''Please Please Me'' (1963), ''With the Beatles'' (1963), ''A Hard Day's Night'' (1964), ''Beatles for Sale'' (1964), ''Help!'' (1965), ''Rubber Soul'' (1965), ''Revolver'' (1966), ''Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band'' (1967), ''Magical Mystery Tour'' (1967), ''The Beatles'' (1968), ''Yellow Submarine'' (1969), ''Abbey Road'' (1969), ''Let It Be'' (1970).Ultima lor apariţie publică a avut loc într-un concert inedit pe acoperişul studiourilor Apple, din Londra, în 30 ianuarie 1969, concert care a apărut compilat în albumul "Let It Be". În iulie 1969, trupa s-a reunit pentru a înregistra albumul ''Abbey Road''.În 1970, grupul The Beatles se destramă, iar Ringo Starr compune şi este în acelaşi timp interpret al multor melodii de tip western, swing şi sweet. A jucat şi în filme: 1968 - "Candy", 1969 - "The Magic Christian", 1971 - "200 Motels", "Blindman", 1973 - "That'll be the Day", 1974 - "Son of Dracula", "Born to Boogie" (al cărui producător şi regizor este Ringo Starr), 1975 - "Liszstomania", 1980 - "Caveman", 1984 - "Give My Regards to Broad Street".În anul 1976, Ringo Starr şi-a deschis propria casă de discuri. În paralel cu aceste activităţi, a luptat neîncetat pentru refacerea a ceea ce a fost The Beatles, dar fără succes. Una dintre încercări s-a materializat prin înregistrarea, în 1976, a albumului "Ringo's Rotogravure", potrivit site-ului www.biography.com.În aprilie 2009, Paul McCartney şi Ringo Starr i-au încântat pe spectatorii unei petreceri în scopuri caritabile la New York, cântând împreună, pentru prima dată din 2002. În 2008, a reeditat albumul ''Liverpool 8''.În februarie 2010, Ringo Starr a primit o stea pe bulevardul Walk of Fame din Hollywood. Bateristul Ringo Star a mai participat la un astfel de eveniment în 1998, când întreaga trupă The Beatles a primit o stea pe Walk of Fame. Tot în 2010 a lansat albumul ''Y Not'', produs chiar de el, care include piesa ''Walk With You'' cântată în duet cu Paul Mc Cartney, precizează site-ul amintit. În 2012 a lansat albumul ''Ringo'', care include versiuni noi ale pieselor ''Wings'' şi ''Step Lightly''. În acelaşi an, a înregistrat un DVD live - ''Ringo at the Ryman'' - care a fost lansat chiar de ziua lui. În 2013, a publicat cartea-album ''Photograph'', care pune în evidenţă talentul de fotograf al lui Ringo. Cartea cuprinde peste 300 de fotografii ale Beatles-ilor, care nu au fost făcute publice până la acel moment. Tot în 2013, Muzeul Grammy a deschis expoziţia ''Ringo: Peace & Love'', care a fost deschisă până în martie 2014.La începutul anului 2014, artistul a primit ''Lifetime of Peace & Love Award'' din partea David Lynch Foundation pentru acest eveniment. În 2015 a lansat albumul "Postcards From Paradise", iar în 2017 - "Give More Love". Cel mai recent album, "What's My Name", a fost lansat în septembrie 2019, potrivit site-ului discogs.com.