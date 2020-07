Număr-record de decese cauzate de COVID-19, în ultimele 24 de ore. Și-au pierdut viața 31 de persoane, iar bilanțul total a ajuns la 1.799

09:50

FC Voluntari și Viitorul Constanţa au terminat nedecis, scor 0-0, duelul susținut în epilogul rundei a VIII-a a play-out-ului Ligii 1. Cele două formații aflate pe primele două locuri în clasament s-au întrecut în ratări monumentale pe „Anghel Iordănescu”, cei doi goalkeeperi reușind adevărate minuni în poartă, doar prestația lui Cojocaru și Tordai făcând ca […] The post Remiză albă spectaculoasă pe „Anghel Iordănescu” în duelul primelor clasate din play-out! appeared first on Cancan.ro.